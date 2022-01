Guilherme Silva, central de 20 anos, é reforço para a defesa do Gil

Guilherme Silva com a camisola do Gil Vicente

Entra para colmatar a saída do compatriota Iago Maidana



Contratado até 2025 ao Bahia (Brasil), esta será a primeira experiência de Guilherme Silva na Europa. Antes, realizou apenas dois jogos como sénior, ambos a titular, na primeira fase do Campeonato Baiano 2022, que arrancou em janeiro.

No percurso de formação, passou pelos sub-17 do Atlético Goianiense, em 2018; pelos sub-18 e sub-19 do Joinville, entre 2019 e 2020, representando, mais tarde, os sub-20 do Atlético Mineiro, somando 22 jogos e marcando um golo, passando, mais recentemente, no mesmo escalão, pelo Bahia, clube onde marcou uma presença mais forte, com 30 jogos e dois golos.

Esta é a primeira contratação do Gil Vicente no mercado de inverno, colmatando a saída na defesa do compatriota Iago Maidana. Do ataque, foram emprestados André Liberal, ao Tirsense, e Marcelo dos Santos, aos indianos do East Bengal. O treinador ainda espera receber, até ao final do dia de segunda-feira, mais um avançado.