Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, após o empate 0-0 na receção ao Estoril, na 25.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Estou muito satisfeito com os jogadores, tentámos de várias formas, mas encontrámos uma equipa que fez pouco para jogar. Nós fomos iguais a nós próprios, tentámos tudo, com um futebol positivo, criámos muitas oportunidades de golo, contra uma equipa que se organizou bem defensivamente e se aglomerou bem cá atrás, que fez pela vida, mas gostava que tivesse havido três equipas que quisessem jogar, mas só houve uma."

Faltou eficácia: "Claramente, foram dois pontos perdidos. O Estoril é uma equipa difícil, que joga muito para trás e para os lados, nós queríamos recuperar a bola e ela estava constantemente a chegar ao guarda-redes, obrigou-nos a um gasto energético muito grande. Vínhamos de um jogo muito difícil no Dragão, em que jogámos com menos um 90 e tal minutos e só tivemos cinco dias para recuperar. Não fomos eficazes, mas é um orgulho muito grande treinar estes rapazes, a equipa teve um equilíbrio muito grande nesta fase final, não fugiu do seu processo de jogo e nunca se enervou."