Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Encontro particular realizado esta sexta-feira.

O Gil Vicente perdeu com o Rio Ave, da Liga SABSEG, esta sexta-feira, em Vila do Conde, por 1-0, com o golo solitário a ser apontado por Zé Manuel.

Este é o segundo jogo particular da equipa de Ricardo Soares, antes da receção ao Vizela, no dia 12 de setembro, depois de, na quarta-feira, ter batido o Santa Maria, do Pró-Nacional, por 4-1, na apresentação da equipa barcelense, da freguesia de Galegos.