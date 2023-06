Goleador dos Sub-23 do Gil Vicente na seleção de Angola

Miro, avançado de 19 anos, junta-se assim ao colega Depú

Miro, o jovem avançado de 19 anos, segundo melhor marcador da equipa de Sub-23 do Gil Vicente, com 15 golos, e que fará a pré-época com a formação principal, foi convocado para a seleção principal de Angola.

Junta-se, assim, ao compatriota e colega do clube, Depú.

Passam a ser cinco os jogadores do emblema barcelense nas seleções: além dos angolanos, o georgiano, Aburjania, o costa-riquenho, Roan Wilson, e o português, Tomás Araújo, este nos Sub-21.