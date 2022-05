Goleador espanhol do Gil Vicente associado a um regresso ao Valência

Fran Navarro, quarto melhor marcador do campeonato, está, segundo o "AS", na lista do emblema da La Liga

Um dos goleadores da Liga Bwin 2021/22 e um dos principais artífices da boa campanha do Gil Vicente, a lutar por um lugar europeu na época seguinte, Fran Navarro poderá aproveitar este cartão-de-visita para regressar à casa mãe.

Saído do Valência no final 2020/21, a título definitivo, o avançado espanhol, quarto melhor marcador do campeonato, com 16 golos em 30 jogos, está, segundo o jornal espanhol "AS", debaixo de olho do emblema che para 2022/23.

O clube valenciano, no qual Fran Navarro se formou como futebolista profissional, detém uma opção de compra, além de uma percentagem de uma eventual venda por parte do Gil Vicente cifrado entre 40 a 50% do valor associado.

Graças ao assinalável desempenho no Gil Vicente, sendo um dos indiscutíveis na equipa de Ricardo Soares, o preço de Navarro disparou dos 300 mil euros, fixados no verão passado, pelo portal "Transfermarkt", para os atuais três milhões de euros.