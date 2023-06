Giorgi Aburjania de saída do Gil Vicente

O jogador de 28 anos, que esteve nas duas últimas temporadas ao serviço do emblema de Barcelos, foi mais um dos que decidiu sair a custo zero

Giorgi Aburjania, médio internacional pela Geórgia, deverá ser oficializado, no início da próxima semana, como reforço do Hataysport, clube a competir na principal Liga da Turquia.

O jogador de 28 anos, que esteve nas duas últimas temporadas ao serviço do emblema de Barcelos, foi mais um dos que decidiu sair a custo zero, a exemplo do lateral-esquerdo Henrique Gomes, que somou quatro anos na sua terra natal, e do extremo franco-argelino Bilel.

Este último, que também esteve duas épocas de galo ao peito, permanece, por enquanto, sem clube.