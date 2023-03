Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Em mais uma estratégia de aproximação do clube às camadas mais jovens, o treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, e os jogadores Henrique Gomes, Carraça e Marlon Douglas visitaram, está terça-feira, o Colégio do Menino Deus, em Barcelos.

