Gil Vicente vai exercer opção de compra por Lucas Mineiro

Médio brasileiro tem sido uma das principais figuras da equipa em 2020/21.

O Gil Vicente vai exercer a opção de compra estipulada no acordo com a Chapecoense por Lucas Mineiro, médio que, na presente temporada, tem sido um dos mais influentes jogadores da equipa de Barcelos.

A garantia foi deixada por Francisco Dias da Silva, presidente do clube, à Renascença, descartando, por agora, o possível interesse de outros emblemas. "Não tenho contacto com nenhum clube, nem em Portugal ou fora. Está tudo definido no contrato, temos uma data para exercer a opção. Vamos exercer na data, até ao fim de maio. Temos de pagar o valor estipulado, como outas situações. Podia-me preocupar com estabilidade do jogador, mas conhecendo bem a personalidade dele não vai criar nenhuma perturbação", afiançou o líder do Gil Vicente. Sobre eventuais propostas para a saída de Barcelos, Dias da Silva vinca que "neste momento não há absolutamente nada":

"Tudo o que possa vir é bom, que surjam propostas, mas neste momento não há absolutamente nada", finaliza o presidente do Gil Vicente.

Mineiro, de 25 anos, leva dois golos marcados em 28 jogos oficiais pelo Gil em 2020/21.