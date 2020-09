Gil Vicente vai a jogo com equipamento especial para homenagear Dito

O Gil Vicente vai defrontar o Portimonense com um equipamento preto e com o nome de Dito em todas as camisolas.

O Gil Vicente anunciou hoje que vai homenagear Dito, antigo jogador e diretor-geral do clube da I Liga portuguesa de futebol, que morreu em 03 de setembro, ao vestir-se de negro no jogo de domingo, com o Portimonense.

Através de um vídeo publicado na rede social Facebook, o clube de Barcelos revelou vislumbres de um equipamento a utilizar no desafio da segunda jornada do campeonato, negro, com o símbolo gilista a dourado, e adiantou que o nome de Dito vai estar inscrito nas camisolas dos seus jogadores.

"Domingo homenageamos um dos nossos! Seremos 11 Ditos vestidos com um equipamento único em forma de homenagem a uma grande figura da história do Gil Vicente FC! Dito, para sempre um dos nossos!", lê-se na mensagem que acompanha o vídeo que recorda o antigo internacional pela seleção portuguesa, em 17 ocasiões.

O antigo defesa central, treinador e dirigente sentiu-se mal em 03 de setembro, aos 58 anos, quando viajava de automóvel para o complexo desportivo de Melgaço, para acompanhar a fase final do estágio gilista de pré-época, e acabou por morrer.

Assistido pelos médicos do clube no local e transportado mais tarde para o hospital de Monção, outro concelho do distrito de Viana do Castelo, o diretor-geral do clube minhoto não reagiu, acabando por morrer.

Eduardo José Gomes Camassele Mendez, conhecido no futebol por Dito, nasceu em Barcelos em 18 de janeiro de 1962 e começou a jogar futebol em 1975, no Gil Vicente, clube ao qual regressou em 1993/94, na fase final da carreira de jogador, e onde assumiu o cargo de diretor-geral em 2019.

O antigo defesa representou ainda o Sporting de Braga, Benfica, clube em que venceu o campeonato e a Taça de Portugal, em 1986/87, FC Porto, Vitória de Setúbal, Sporting de Espinho, Torreense e Ovarense, última equipa pela qual jogou, em 1995/96.

No percurso como treinador, entre 1997 e 2019, Dito orientou Esposende, Salgueiros, Felgueiras, Chaves, Portimonense, Ribeirão, Moreirense, a equipa sub-19 do Sporting de Braga, Varzim, Famalicão e Sporting da Covilhã.