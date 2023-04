Gil Vicente tem sete jogadores em risco: "Não vou fazer poupanças"

Declarações do treinador Daniel Sousa na antevisão ao jogo com o Chaves.

O treinador do Gil Vicente afastou o cenário de mexer na equipa devido ao facto de ter sete jogadores em risco de falharem a deslocação ao Braga, no próximo dia 16, caso vejam cartão amarelo contra o Chaves, jogo marcado para segunda-feira, às 20h15, em Barcelos.

"Não vou fazer poupanças porque o jogo mais importante é sempre o próximo. E este em particular tem uma importância bastante grande para nós, porque contra o Sporting conseguimos atingir a barreira dos 30 pontos e agora queremos consolidar esta posição, o que faz com que este jogo seja muito mais importante do que o do Braga", atirou.

Daniel Sousa elogiou, por outro lado, a forma de jogar do adversário da jornada 27 da Liga Bwin. "O Chaves tem dinâmicas a meio-campo que gosto muito, que é o controlo de jogo, com uma rotatividade e mobilidade dos jogadores muito interessantes. E depois com uma profunidade e verticalidade e o explorar as costas da linha defensiva adversária que também gosto de ver numa equipa e que nós também tentamos fazer", concluiu.