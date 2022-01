Gil Vicente tem duas saídas à vista no mercado de inverno

Jogador brasileiro raramente foi opção para o treinador, Ricardo Soares, que deu sempre primazia à dupla, Lucas Cunha/Rúben Fernandes. Já decorrem as negociações entre os clubes e o agente do defesa

Iago Maidana, defesa-central brasileiro contratado esta temporada pelo clube de Barcelos, por empréstimo de um ano, poderá regressar ao Brasil já neste mercado de janeiro.

Segundo notícias recentes da Rádio Itatiaia, e confirmadas junto de fonte do Gil Vicente, o empresário do jogador, Cláudio Fiorito, já estará mesmo a negociar com o detentor do passe, o Atlético Mineiro, a ida para o América, mudança encarada com bons olhos pelo atleta, que regressaria ao seu país pela porta grande, para um clube da Série A e apurado para as pré-eliminatórias da Taça dos Libertadores: "O América é um clube sério, com ambições importantes. Estamos a conversar, o projeto é interessante e o atleta está animado com essa possibilidade. A situação entre os clubes está a ser tratada e acreditamos que tudo vai dar certo".

Contratado em agosto, Maidana chegou com grande estatuto, pelas 70 partidas em que participou no Brasileirão, criando, por isso, expetativa de assumir a titularidade numa posição que tinha ficado desfalcada com as saídas dos titulares, Rodrigão e Ygor Nogueira, dizendo, na altura da sua apresentação, que queria "deixar" o seu "nome na história do Gil Vicente".

No entanto, nem um minuto conseguiu fazer na Liga Bwin e foi o seu compatriota, Lucas Cunha, ex-Braga, quem assumiu a titularidade, ao lado de Rúben Fernandes. Ricardo Soares nunca optou por ele.

Irmer também deve sair

Jean Irmer, outro reforço sonante no verão passado, e que se encontra atualmente lesionado com uma entorse no pé direito, também poderá sair do Gil. Contratado por duas épocas, o médio centro brasileiro, de 27 anos, apenas fez três jogos, um como titular, depois de na temporada passada ter sido um dos indiscutíveis na Madeira.

Tapado na posição de trinco pelo compatriota, Vítor Carvalho, Soares deu a entender, recentemente, que a sua segunda escolha recairá em Aburjania, jogador georgiano. Com a recuperação de João Afonso, Jean Irmer fica, assim, com a sua posição fragilizada.