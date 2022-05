Gil Vicente recebido na Câmara Municipal de Barcelos

Gil Vicente conclui temporada de 2021/22 com a melhor classificação de sempre na I Liga e ainda com uma inédita qualificação para as provas europeias

Gil Vicente foi recebido esta sexta-feira na Câmara Municipal de Barcelos, com a autarquia a assinalar com esta receção nos paços do concelho a brilhante temporada do Gil Vicente.

Recorde-se que o clube gilista conclui temporada de 2021/22 com a melhor classificação de sempre, na I Liga, um quinto lugar; e ainda com uma inédita qualificação para as provas europeias, garantindo a presença na Conference League de 2022/23.