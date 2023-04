Gil Vicente realizou sonho de jovem doente oncológico

O clube de Barcelos colocou Tomás em contacto direto com os jogadores de quem mais gosta na equipa: Fran Navarro, Murilo, Rúben Fernandes e Kanya Fujimoto

No âmbito do projeto "Resistentes", da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que visa a promoção de atividades desportivas em oncologia pediátrica, o Gil Vicente realizou sonho de Tomás, jovem de 14 anos.

O clube de Barcelos colocou Tomás em contacto direto com os jogadores de quem mais gosta na equipa, Fran Navarro, Murilo, Rúben Fernandes e Kanya Fujimoto, de quem recebeu uma camisola dos galos com o seu nome e com os quais visitou as instalações do Estádio Cidade de Barcelos.