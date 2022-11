O Gil Vicente conquistou o Prémio de Responsabilidade Social, referente ao mês de outubro, atribuído pela Fundação do Futebol, com a iniciativa "Dá vida ao que te faz feliz".

Através de um vídeo com vários testemunhos, desde atletas do futebol feminino, jovens da formação, e futebolistas estrangeiros que tem sofrido com o lado negro de quem grita das bancadas, os gilistas procuraram alertar para palavras que magoam e que quem ouve nunca esquece, tentando denunciar, desta forma, qualquer comportamento racista, ou outro qualquer tipo de violência, que mancham o desporto-rei.

A distinção foi entregue por Mário Costa, vice-presidente da Fundação do Futebol, durante o Thinking Football Summit, a Francisco Silva, vice-presidente do clube de Barcelos, e foi anunciada hoje pela Liga de Clubes.