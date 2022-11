Gil Vicente: pior arranque só no ano da descida

Sem vencer há cinco jornadas, e com apenas duas vitórias na Liga Bwin, os gilistas vivem momento conturbado, com Ivo Vieira a ser alvo de contestação. Em 2014/15, ano que ditou a descida do Gil Vicente, o cenário era ainda pior, com apenas quatro pontos fruto de quatro empates. Agora, espera-se uma resposta já frente ao Portimonense.

A derrota caseira de domingo, com o Braga (0-1), a quarta consecutiva, afundou ainda mais a equipa de Barcelos, que se encontra, agora, empatada com o Santa Clara no lugar do play-off de despromoção, com apenas nove pontos em 11 jornadas. Pior performance, só recuando a 2014, quando a equipa que começou a época a ser orientada por João de Deus e acabou com José Mota, somava, na mesma altura, apenas quatro pontos, só com empates... e acabou despromovida, em penúltimo lugar.

Regressada ao principal escalão em 2019/20, sob o comando de Vítor Oliveira, e diretamente do Campeonato de Portugal (por decisão da FPF e da Liga de Clubes, no âmbito do Caso Mateus), somava 13 pontos na jornada 11, terminando o campeonato num confortável 10.º lugar. Na temporada seguinte, eram 12 os pontos conquistados, mas com uma nuance: à sétima jornada, com apenas cinco pontos em sete jogos, Rui Almeida foi despedido por Francisco Dias da Silva, uma tomada de posição inédita do atual presidente, contratando para o seu lugar Ricardo Soares. O despedimento ocorreu no início de novembro, e numa fase em que, tal como agora, a Liga teve uma paragem de três semanas para compromissos das seleções nacionais.

Lenços brancos exibidos:

Depois dos lenços brancos de domingo, as próximas duas jornadas poderão ser decisivas. A primeira é já sexta-feira, em casa, contra o Portimonense. Posteriormente, ainda antes do Mundial, o Gil Vicente desloca-se à Luz. Ivo Vieira vai precisar de um golpe de asa, numa fase em que, entre os gilistas, já se sonha no regresso do "europeu" Ricardo Soares.