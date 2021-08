Fran Navarro era titular e acabou por sair da ficha de jogo.

O Gil Vicente teve uma contrariedade nos minutos que antecederam o início da partida com o Benfica. Fran Navarro, avançado espanhol, sofreu um problema físico no aquecimento e saiu da ficha de jogo. Bilel, que estava inicialmente como suplente, saltou para o onze inicial.

Navarro, que pertencia aos quadros do Valência, marcou dois golos nas duas primeiras rondas do campeonato, ambos no triunfo por 3-0 frente ao Boavista.