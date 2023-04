Gil Vicente não vence o Benfica em casa desde 2001

Última vitória em casa sobre o Benfica foi há mais de duas décadas. Depois, só três empates.

Cada vez mais pressionado para voltar às vitórias e alcançar os 34 pontos, colocando, praticamente, um ponto final na questão da permanência, o adversário de hoje não é o mais motivador para o Gil Vicente. É que mesmo atravessando a pior fase da época, o domínio do Benfica no histórico de confrontos entre os dois clubes é esmagador. A última vitória gilista em Barcelos ocorreu no longínquo ano de 2001, a 13 de Maio, ainda no histórico Campo Adelino Ribeiro Novo, com um pesado 3-0 protagonizado por uma equipa treinada por Luís Campos, atual conselheiro para o futebol do PSG.

Desde então, em 12 partidas, os minhotos só conseguiram pontuar por três ocasiões, a última no empate, a uma bola contra uma equipa orientada por Jorge Jesus, em 2014, ainda antes do regresso ao escalão principal no âmbito do Caso Mateus, que ocorreu, recorde-se, na temporada 2019/20. A partir daí registaram-se três derrotas gilistas, a última por 0-2.

Já esta época, no Estádio da Luz, o clube de Barcelos perdeu por 3-1, sob o comando técnico do interino Carlos Cunha, mas nas duas anteriores, com Ricardo Soares ao comando, somou duas vitórias, pelo mesmo resultado, 1-2.