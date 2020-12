Leiria-Gil Vicente tem nova data

Com atividades suspensas por deteção de 12 casos de infeção por covid-19, a União de Leiria conseguiu reagendar jogo que aconteceria dia 14, com o Gil Vicente, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, pela a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Gil Vicente FC confirmou a informação através de um comunicado oficial este domingo. "Mediante o momento que a U. Leiria atravessa, os dois clubes acordaram o reagendamento do jogo para o dia 23 de dezembro às 16h00", publicou o clube.

A equipa de Barcelos aproveitou o momento para "desejar à U. Leiria uma boa recuperação a todos os elementos que testaram positivo para Covid-19".

Segundo o comunicado assinado esta semana pelo presidente da SAD, Armando Marques, "atualmente, estão identificados 12 casos de covid-19 (dois elementos do staff e dez atletas, sendo que estes se encontram assintomático sou com sintomas ligeiros), que estão a ser devidamente monitorizados. O restante plantel encontra-se em quarentena e com acompanhamento constante".