Gil Vicente: Kritciuk e Boselli não foram inscritos na Liga

O experiente guarda-redes e o extremo uruguaio, de 23 anos, tinham contrato com o clube de Barcelos até 2025. O russo pondera, até, terminar a carreira devido às constantes lesões; Os dois jogadores ficaram de fora da lista de 25 nomes enviada pelos gilistas para a Liga Portugal, conhecida no dia do primeiro jogo oficial da época, no sábado, em casa da Oliveirense, para a Taça da Liga.

Kritciuk e Juan Boselli estão oficialmente fora dos planos do Gil Vicente para 2023/24, depois de conhecida a lista de inscritos na Liga Portugal, da qual ambos foram excluídos. O rol de eleitos foi enviado no dia do primeiro jogo oficial da temporada, da primeira fase da Taça da Liga, contra a Oliveirense, da II Liga, e que sentenciou o precoce afastamento da equipa de Vítor Campelos da competição.

Tal como O JOGO noticiou a 14 de julho, o guarda-redes internacional russo, de 32 anos, e o uruguaio, de 23 anos, também internacional, mas pelos escalões jovens, foram dispensados e falharam o regresso aos trabalhos desta época, a 3 de julho, como o estágio de pré-época que decorreu de 9 a 14 de julho, em Arcos de Valdevez.

Segundo apurou O JOGO, os dois jogadores já estariam de fora das opções do antecessor de Vítor Campelos, Daniel Sousa, tendo a decisão sido consensual dentro da própria estrutura, incluindo o presidente do clube, Francisco Dias da Silva.

A saída de Kritciuk já tinha sido acautelada com a contratação do guarda-redes brasileiro Vinícius Dias, ao Volta Redonda (Brasil), que se juntou ao compatriota Andrew e a Brian Araújo. O russo pondera colocar um ponto final na carreira devido às constantes lesões que tem sofrido no joelho direito. A última impediu-o de ser opção desde fevereiro.

Se no caso do russo as razões da saída são de ordem física, as de Juan Boselli são exclusivamente desportivas, já que na passada temporada ficou muito aquém do que fizera na época 2021/22, em Tondela, onde marcou oito golos em 27 jogos, contra os três em 36 pelo clube de Barcelos.