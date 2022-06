Gil Vicente já tem acordo para manter Fujimoto em 2022/23

Não é ainda oficial, mas os galos acertaram com o Tokyo Verdy a continuidade do médio japonês, de 22 anos. Depois de dois anos de empréstimo, tudo indica que o Gil Vicente ficará com o jogador a título definitivo, mas os contornos do entendimento ainda não foram detalhados oficialmente.

Kanya Fujimoto vai avançar para a terceira temporada em Barcelos, estando para breve o tão esperado anúncio da continuidade do talentoso camisola 10 da formação de Ricardo Soares, ele que foi um dos mais surpreendentes médios da época passada na Liga Bwin.

Com o segundo ano de empréstimo terminado, o clube desde cedo estabeleceu como prioridade as negociações com os responsáveis do Tokyo Verdy (Japão), dono do passe do jogador, de 22 anos, para a continuidade de forma definitiva.

Salvaguardada pela cláusula de opção de compra, de valor não divulgado, a estrutura gilista que tem trabalhado neste mercado, liderada pelo presidente Francisco Dias da Silva e pelo diretor desportivo Tiago Lenho, não queria, no entanto, que a intromissão de outros interessados fizesse ruir o acordo, que estará já fechado.

Assim, depois de o médio-centro Pedrinho, também ele alvo de forte cobiça, ter renovado até 2025 e de o defesa-central, e capitão de equipa, Rúben Fernandes ter acertado mais uma época, "Fuji" será o terceiro titular confirmado à disposição do treinador para a temporada de estreia nas competições europeias, concretamente, a terceira eliminatória da Conference League.

Em contraponto, por garantir está a continuidade do goleador espanhol Fran Navarro, que deverá dar o salto, seguindo as pisadas do brasileiro Samuel Lino, que se transferiu para o Atlético de Madrid, a troco de 6,5 milhões de euros.