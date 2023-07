Gil Vicente garante Ricardinho, extremo de 17 anos

Jovem extremo alinhava no Mafra.

Ricardinho é reforço do Gil Vicente. O jovem extremo de 17 anos foi assegurado pelo emblema de Barcelos para a equipa de sub-23 e juniores.

Ricardinho pertencia ao Mafra, clube onde na época 2022/23 realizou 17 jogos, com um golo marcado, igualmente na formação sub-23.

Em 2021/22 foi utilizado na primeira equipa, tornando-se, na altura, no mais jovem jogador a alinhar na Liga SABSEG, com 16 anos, registo entretanto superado por Rodrigo Mora, do FC Porto B.