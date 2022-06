Gil Vicente garante não ter sido contactado pelo Al-Ahly por Ricardo Soares

Treinador da equipa de Barcelos apontado ao clube do Egito.

O Gil Vicente garantiu a O JOGO este domingo não ter sido contactado pelos egípcios do Al-Ahly para a contratação do treinador Ricardo Soares. Fonte do clube de Barcelos lembrou que o técnico tem mais um ano de contrato e uma cláusula da rescisão, que é de 250 mil euros, sabe O JOGO, na sequência de notícias que dão conta de um acordo entre técnico e o emblema africano.

Ao que o nosso jornal apurou, Ricardo Soares deu, todavia, conhecimento ao Gil Vicente que tem em mãos uma proposta de um outro clube.

Soares está a menos de uma semana de recomeçar os trabalhos à frente dos galos, agendados para 1 de julho, sabendo-se, no entanto, que devido à fantástica temporada anterior, com o quinto lugar no campeonato e a inédita qualificação para a Conference League, levou ao interesse de vários emblemas, sobretudo estrangeiros, concretamente dois brasileiros, o Santos e o Corinthians, em fevereiro e março passado.