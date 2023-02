"Gil Vicente está numa fase muito melhor e penso que vamos conseguir bons resultados"

Fran Navarro recebeu prémio de melhor avançado da Liga e prometeu mais golos.

Fran Navarro recebeu, esta quinta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, o prémio de Avançado do Mês da Liga Bwin, respeitanta a dezembro e janeiro. O goleador espanhol, segundo melhor marcador da prova, com 12 golos, em igualdade com Pedro Gonçalves, do Sporting, e João Mário do Benfica, e a apenas um tento do também benfiquista Gonçalo Ramos, o líder dos melhores artilheiros, voltou a demonstração saitisfação peça distinção, que é feita pelos treinadores da principal prova do futebol português.

"Para mim é um grande orgulho, é o primeiro prémio que consigo e sei que é muito difícil. Quero agradecer ao clube por toda a confiança que sempre me deu e vamos ver se consigo algum prémio mais no futuro", afirmou.

Com quatro golos nos cinco jogos disputados no período em avaliação, Navarro disse que, para tal feito, é findamental a concentração. "Estar muito concentrado nos jogos é fundamental e dar sempre o máximo pela equipa. Quando estás focado, o golo está mais próximo. Agora, vou continuar a trabalhar duro todos os dias e a treinar no máximo. A equipa está numa fase muito melhor e penso que vamos conseguir bons resultados", concluiu.