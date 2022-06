Gil Vicente está na linha da frente para receber promessa do FC Porto

Gonçalo Borges é um dos alvos para compensar saídas de Léautey e Lino no ataque.

Gonçalo Borges, extremo do FC Porto, de 21 anos, pode ser reforço para Ricardo Soares, sendo uma alternativa a Léautey, na direita, e a Samuel Lino, à esquerda, duas lacunas que urge preencher. Segundo O JOGO apurou, o emblema de Barcelos está em vantagem relativamente a outros interessados no jogador, não só por participar na terceira pré-eliminatória da Conference League, mas ainda pelo facto de o treinador gilista, além de não ter receio de apostar em jovens, assumir um estilo de jogo ofensivo e de posse, que é do agrado dos jogadores de cariz ofensivo, como é o caso.

Com contrato até 2023, a estrutura gilista tenta um empréstimo do extremo 11 vezes internacional nas camadas jovens das seleções, que até começou a formação no Benfica, mas que está no FC Porto desde os iniciados, competindo agora na equipa B.

Somou, ainda assim, 8" na Liga Bwin - sendo, por isso, campeão nacional - e 30" na Taça da Liga, isto depois de, em 2019, ter conquistado a Youth League.