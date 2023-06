Gil Vicente está em negociações com o treinador Vítor Campelos

Vítor Campelos deixou o comando técnico do Chaves

Desejado para assumir o lugar que era de Daniel Sousa.

O Gil Vicente está em negociações com o ex-treinador do Chaves, Vítor Campelos. Da lista restrita de alternativas para a sucessão de Daniel Sousa, que recusou os contornos da proposta de renovação, além de Paulo Alves e de Vasco Seabra, estava, precisamente, como O JOGO anunciou, o técnico natural de Guimarães e que protagonizou três épocas de bom nível no emblema transmontano.

Até ao final da semana, como adiantou, ontem, o presidente Francisco Dias, deverá haver "fumo branco".