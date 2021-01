Gil Vicente empresta Juan Villa a clube do Campeonato de Portugal

Sem qualquer minuto somado na temporada em curso, o médio volta a ser cedido.

O Gil Vicente emprestou o médio Juan Villa ao Berço, da série B do Campeonato de Portugal, até ao final da época, informou este domingo o clube da I Liga portuguesa.

Sem qualquer minuto somado na temporada em curso, o colombiano, de 21 anos, volta a ser cedido pelos minhotos a um conjunto do terceiro escalão, depois de ter jogado no Fafe durante a segunda metade da época 2019/20.

Contratado em 2017/18 para a equipa júnior gilista, Juan Villa marcou seis golos em 35 jogos em 2018/19, pela formação principal, que competia no Campeonato de Portugal, antes de subir diretamente à I Liga, face a uma decisão favorável do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, no "caso Mateus".

Sob o comando do malogrado treinador Vítor Oliveira, o médio estreou-se no principal campeonato luso durante a época transata, no empate caseiro com o Boavista (0-0), e marcou um golo na derrota frente ao Portimonense (2-1), para a Taça da Liga.