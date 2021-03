Gil Vicente empata sem golos com Pevidém em jogo particular

A equipa de Barcelos, 12.ª classificada, com 25 pontos, desloca-se a Vila do Conde na próxima jornada da I Liga, a 25.ª, para defrontar o Rio Ave

O Gil Vicente empatou este sábado 0-0 com o Pevidém, do Campeonato de Portugal, num encontro particular disputado em Barcelos, informou o clube gilista.

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, não pôde contar com os avançados Boubacar Hanne e Miullen, lesionados, para o embate com o líder da Série B do terceiro escalão do futebol nacional, disputado no Estádio Adelino Ribeiro Novo, que foi a "casa' da equipa principal dos "galos' até 2004.

A equipa de Barcelos, 12.ª classificada, com 25 pontos, desloca-se a Vila do Conde na próxima jornada da I Liga, a 25.ª, para defrontar o Rio Ave, nono, com 27, em partida agendada para 3 de abril, às 18h00.