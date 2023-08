Gil Vicente e Lank Vilaverdense empataram 1-1.

A formação de Vítor Campelos empatou a uma bola, esta sexta-feira, no terreno do Lank Vilaverdense, da II Liga, naquele que foi o quarto jogo particular, à porta fechada, antes do arranque do campeonato, marcado para o dia 12 de agosto, contra o Portimonense, em Barcelos.

O reforço Tidjany Touré foi o autor do tento do Gil Vicente, aos 38'. A equipa da casa empatou aos 62'. No sábado há novo particular, também à porta fechada, na receção ao Rio Ave, às 10h30.