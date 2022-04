Gil Vicente em lugar de acesso à Conference League: "Tem excedido as expectativas"

Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente

Capitão do Gil Vicente, Rúben Fernandes, completou 100 jogos pelo clube. Em declarações nas redes sociais dos gilistas, o central admitiu que esta temporada tem corrido acima das expectativas.

O capitão do Gil Vicente, Rúben Fernandes, chegou à marca dos 100 jogos pelo clube, na partida da última jornada da Liga Bwin, que ditou a derrota caseira frente ao Moreirense (1-2).

Em declarações nas redes sociais dos gilistas, o defesa-central disse que, apesar de já ter 35 anos, continua "sempre a aprender". Em Barcelos desde 2019, o líder da equipa falou em "três anos excelentes", destacando, no entanto, esta temporada em que o conjunto de Ricardo Soares está em quinto lugar, de acesso à Conference League: "Esta época tem estado a correr muito bem, a exceder as minhas expectativas pessoais, mas também as de toda a equipa".

Reconhecendo "os dois resultados menos positivos - derrotas consecutivas, contra Arouca e Moreirense -" garantiu que os jogadores não vão "baixar os braços" e querem dar uma resposta no encontro de sexta-feira em Famalicão: "Vamos trabalhar para voltarmos a fazer o nosso jogo e continuar a nossa caminhada", apelando, por fim, à presença dos adeptos na deslocação ao concelho vizinho.