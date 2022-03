Gil Vicente: eis o quarto grande a jogar fora de casa

Com 26 pontos somados como visitante (mais seis do que em Barcelos), o registo dos gilistas só fica atrás dos de FC Porto, Sporting e Benfica.

Só FC Porto (38), Sporting (33) e Benfica (32) têm melhor registo do que o Gil Vicente fora de casa esta época. Os gilistas somaram 26 dos 46 pontos na condição de visitantes, isto em 13 jogos, menos um dos já que disputaram no Estádio de Barcelos, onde amealharam 20 pontos Ou seja, neste "campeonato" específico, como forasteiro, o Gil Vicente tem sido o quarto grande, levando a melhor sobre o rival do Minho, o Braga, com quem corre pelo quarto lugar e que soma "apenas" 24 pontos fora da Pedreira.

Mas há mais: excluindo o FC Porto, que, a sete jornadas do final da competição continua invicto, os gilistas são quem está há mais tempo sem derrotas para o campeonato como visitantes: sete meses. Foi no dia 29 de agosto do ano passado, na quarta jornada da Liga Bwin, que a formação de Ricardo Soares sofreu a única derrota fora de portas na prova, no terreno do Santa Clara, por 1-0. De lá para cá, destaque para as vitórias no Estádio da Luz (Benfica) e na Pedreira (Braga) e também para o empate no terreno do FC Porto, líder do campeonato, onde jogou desde o minuto 2 com menos um jogador, devido à expulsão de Vítor Carvalho.

Houve pelo meio, ainda assim, uma derrota difícil, em novembro, mas para a Taça de Portugal, por 1-0. O desaire ditou, então, a eliminação frente ao Leça, do Campeonato de Portugal, naquela que é a única mancha numa época de sonho do Gil Vicente.

Além de correr por um inédito quarto lugar, os galos estão igualmente muito perto de ultrapassar a melhor pontuação de sempre: 53 pontos. O carimbo europeu, seja via quarto ou quinto lugar, esse, está praticamente garantido, o que permite a Ricardo Soares e companhia uma entrada na história do clube. A próxima jornada, em casa do aflito Arouca (sábado, às 18h00), volta a colocar esta tendência à prova.