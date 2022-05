Gil Vicente "brinca" com o assunto que domina o Twitter em Portugal esta segunda-feira

A conta oficial do Gil Vicente no Twitter aproveitou o facto do clube surgir nos assuntos "trending" daquela rede social em Portugal para brincar com o assunto. "Será que estamos a mais?", questiona.

O que está em causa, é tudo o que gerou o vídeo do Sporting, no qual são divulgadosos bastidores do último jogo da temporada, frente ao Santa Clara (4-0). Ora, não passou despercebido o momento em que Porro ofereceu a camisola a Margarida Corceiro, atriz portuguesa que é namorada de João Félix, atualmente no Atlético de Madrid.