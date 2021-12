Gil Vicente deu cartas dentro das quatro linhas e na comunicação também

Distinguido pela Liga com o prémio para melhor campanha de marketing e comunicação do mês de novembro.

Que o Gil Vicente tem qualidade dentro das quatro linhas, já era uma evidência esta época, e prova recente disso foi a goleada imposta ao Tondela, no seu terreno, por 3-0, terça-feira, resultado que colocou a equipa de Ricardo Soares com 23 pontos, a apenas dois do "europeu" Estoril.

Mas agora, a própria Liga de Portugal distinguiu o clube de Barcelos pelo trabalho realizado pela estrutura à margem da competição, com a eleição pela melhor campanha de marketing e comunicação do mês de novembro. A entrega do prémio pela Liga será feita em data a anunciar.

De referir que a liderança do Gabinete de Comunicação do Gil Vicente está a cargo de Miguel Sá Pereira.