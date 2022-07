Extremo deixou os gilistas e reforçou o Atlético de Madrid.

O Gil Vicente publicou um vídeo, esta sexta-feira, da passagem de Samuel Lino por Barcelos, nos últimos três anos, no dia em que o jovem brasileiro de 22 anos foi oficializado como reforço do Atlético de Madrid, com o seguinte texto: "Obrigado, Samuel Lino! Chegou como um desconhecido. Sai como um ídolo. Fomos muito felizes juntos, Samuel. Esta casa será sempre tua".