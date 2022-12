Gil Vicente: Daniel Sousa risca três jogadores

Os defesas Hackman e Lucas Barros e o extremo Boubacar não cabem nos planos do novo treinador gilista e vão sair na reabertura do mercado, em janeiro.

O Gil Vicente já tem, pelo menos, três dispensas para efetuar no mercado de janeiro. Hackman, Lucas Barros e Boubacar não contam para o treinador Daniel Sousa e estão de saída.

Utilizado como defesa-central e lateral-direito, Hackman, internacional pela seleção do Togo, não é convocado desde o dia 13 de novembro, depois da deslocação ao Estádio da Luz, jogo em que não foi utilizado na derrota contra o Benfica, por 3-1, numa altura em que a equipa era comandada pelo interino Carlos Cunha, na sequência da saída de Ivo Vieira. O defesa também nunca foi chamado, nem utilizado, pelo atual técnico, Daniel Sousa, que entrou ao serviço no início de novembro.

Já Lucas Barros, lateral-esquerdo brasileiro contratado ao Covilhã, da Liga SABSEG, e anunciado pelos gilistas como uma pérola, acabou por nunca ser utilizado, estando tapado por Adrián Marín (ex-Famalicão) e Henrique Gomes. Recuperado de uma lesão, o jovem, 23 anos, foi relegado para os sub-23, onde tem jogado desde então.

O extremo Boubacar, 23 anos, também apontado como uma das principais promessas do clube, só participou em quatro jogos esta época, nenhum deles na condição de titular, acabando igualmente relegado para os sub-23.

Tiba é aposta do novo treinador

Daniel Sousa, o novo treinador da formação de Barcelos, tem mantido nos treinos e nos jogos praticamente as mesmas escolhas desde a sua chegada, em meados de novembro. A ideia do antigo adjunto de Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto, é a de estabilizar uma equipa-base e, com ela, recuperar o espírito da época passada, que culminou com a qualificação, pela primeira vez, para as competições europeias. Nesse sentido, Pedro Tiba, médio de 34 anos e campeão polaco, ao serviço do Lech Poznan, parece ser uma das principais apostas.