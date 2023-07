Gil Vicente cumpre estágio de pré-temporada em Arcos de Valdevez

Entre 9 e 15 de julho.

O Gil Vicente vai efetuar o seu estágio de pré-temporada em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, entre 9 e 15 de julho, informou à Lusa fonte do clube da I Liga.

Por enquanto, ainda não estão definidos os jogos de preparação neste defeso, mas o plantel orientado pelo novo técnico Vítor Campelos já realizou, hoje, o primeiro treino da época no relvado, no estádio Cidade Barcelos, sem a presença de Lucas Barros, emprestado ao Tondela, e Fran Navarro, transferido para o FC Porto.

Nesta sessão inaugural de trabalho já participaram os dois únicos reforços assegurados, o guarda-redes Vinicius Dias (ex-Volta Rendonda, do Brasil) e o defesa esquerdo Kiko Vilas Boas (ex-Sanjoanense).

Rúben Fernandes, capitão de equipa, foi o porta-voz do grupo, neste primeiro dia de trabalho, mostrando agrado com o primeiro contacto com o novo treinador Vítor Campelos. "Todos os elementos da equipa técnica foram muito ativos connosco e deram-nos tudo aquilo que necessitamos. Claro que os próximos dias serão muito importantes para os conhecer melhor", disse o experiente defesa central aos meios do clube.

Rúben Fernandes, que vai para a quinta temporada consecutiva no clube, frisou ainda o caráter especial da temporada 2023/24 pelo facto de se tratar de um ano de centenário para o Gil Vicente. "É sempre um ano muito importante para a história de qualquer clube, mas para nós viver e fazer parte deste momento é muito gratificante", rematou o capitão de equipa dos barcelenses.