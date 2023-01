Gil Vicente contrata avançado no campeonato angolano

Para compensar a venda do central aos brasileiros do Red Bull Bragantino, o clube gilista contratou o substituto no Vilafranquense. E do Petro de Luanda chega um avançado. Venda de Lucas Cunha ao Red Bull Bragantino rende 1,5 milhões de euros, mas metade da verba vai para o Braga. Contratações de Gabriel Pereira e Depú com custo a rondar um milhão de euros.

O Gil Vicente esteve particularmente ativo no mercado na sexta-feira e retocou o plantel às ordens de Daniel Sousa. Lucas Cunha, um dos mais utilizados esta época, saiu para o Red Bull Bragantino, do Brasil, ao passo que o central Gabriel Pereira, ex-Vilafranquense, e o avançado Depú, ex-Petro de Luanda, de Angola, foram contratados.

A primeira grande novidade do dia foi a saída do defesa Lucas Cunha para o Red Bull Bragantino, clube da primeira divisão do futebol brasileiro. Depois de ter jogado no Celta de Vigo por empréstimo do Braga, o central chegou a Barcelos, a custo zero, em 2021, mas com o clube presidido por Francisco Dias da Silva a ficar detentor de metade do passe. Agora, a venda de Lucas Cunha ao Red Bull Bragantino foi feita por 1,5 milhões de euros, embora metade dessa verba tenha de ser entregue aos arsenalistas.

O lugar do central brasileiro foi preenchido pelo compatriota Gabriel Pereira, 22 anos, oriundo do Vilafranquense, da Liga SABSEG. O jogador também era disputado pelo Vitória. O defesa já terá estado ontem em Barcelos para realizar os exames médicos, de maneira a assinar contrato, num negócio que poderá envolver uma comparticipação de 650 mil euros para o Vilafranquense por 50 por cento do passe. Recorde-se que o central, a cumprir a segunda época em Portugal, falou a O JOGO recentemente sobre a sua forma de atuar. "Procuro sempre dar o passe que quebra uma ou duas linhas e que também permite a um jogador como o Nenê definir bem", referiu Gabriel Pereira.

No ataque, o treinador Daniel Sousa passa a contar com Depú, ponta-de-lança angolano, 23 anos, que jogava no Petro de Luanda. O jogador assinou um contrato de três épocas e meia e mais uma de opção, num negócio realizado por cerca de meio milhão de euros. Esta época, Depú não foi além de dois golos no Petro, mas na anterior, no Sagrada Esperança, assinou 19 remates certeiros.