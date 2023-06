Gil Vicente com quatro jogadores nas seleções

Roan Wilson, Depú, Aburjania e Tomás Araújo vão ter compromissos internacionais.

O clube de Barcelos viu quatro dos jogadores que participaram na campanha desta época, que culminou com a permanência na I Liga, serem chamados às respetivas seleções.

O médio costa-riquenho Roan Wilson, que já tinha estado no último Campeonato do Mundo, que se realizou no Catar, em dezembro, e o avançado angolano Depú, dois jogadores que foram reforços de inverno. Mas também o médio georgiano Aburjania, e o defesa-central emprestado pelo Benfica Tomás Araújo, este último para os sub-21 de Portugal.