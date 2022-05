Gil Vicente com campanha para encher o estádio frente ao Tondela

Jogo que pode carimbar o quinto lugar da classificação e consequente apuramento para as provas europeias.

O Gil Vicente arrancou com uma campanha para lotar os 12 mil lugares do Estádio Cidade de Barcelos, no jogo decisivo de domingo, às 15h30, frente ao Tondela, a contar para a penúltima jornada da Liga Bwin. Serão oferecidos três bilhetes a cada sócio com as quotas pagas.

Recorde-se que, apesar da derrota em Alvalade, no domingo, a equipa de Ricardo Soares usufruiu do empate caseiro do Vitória de Guimarães, contra o Santa Clara, com o clube de Barcelos a ficar, dessa forma, a quatro pontos de distância do rival minhoto, logo dependente de si para assegurar o quinto lugar já no domingo, alcançando uma inédita qualificação para as competições europeias.