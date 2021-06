Gil Vicente assegura avançado do Valência a custo zero

Avançado espanhol troca os bês do Valência pela estreia em Portugal, contratado a custo zero.

Reforço a custo zero, Fran Navarro, avançado espanhol do Valência B, 23 anos, vai ser jogador do Gil Vicente, com um contrato válido por três anos. O atacante apresentou-se, na sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, e foi submetido a exames médicos, naquele que, para os demais companheiros, foi o segundo dia da pré-época cujos treinos arrancam na segunda-feira, com estágio em Ofir (Esposende), de 4 a 10 de julho.

O recém-chegado Navarro é uma jovem promessa espanhola. Esteve no Europeu de Sub-17, em 2015, e, embora sem espaço no plantel principal do clube ao qual está ligado desde os juniores, o Valência fez questão de assegurar percentagem numa futura transferência.

Entretanto, o Gil Vicente oficializou, ontem, a contratação do ponta-de-lança, Élder Santana, 28 anos, por duas temporadas. Contratado à Sanjoanense, do Campeonato de Portugal, o atacante brasileiro despediu-se do terceiro escalão com um registo de oito golos em 22 partidas.

Outro reforço assegurado com passagem por Espanha, Lucas Cunha, defesa central brasileiro, deve ser oficializado nos próximos dias, tal como O JOGO antecipou oportunamente. O defesa, que fez 24 jogos no Celta de Vigo B, emprestado pelo Braga, emblema com o qual tem contrato até 2023, deverá juntar-se no lote das opções de Ricardo Soares para o eixo da defesa ao capitão Rúben Fernandes, que, recentemente renovou contrato.