Gil Vicente aprova orçamento acima dos sete milhões de euros

Francisco Dias da Silva é o atual presidente do Gil Vicente

Mais de um milhão de euros relativamente à temporada passada

Os sócios do clube de Barcelos aprovaram, esta quarta-feira, dia 22 de junho, um orçamento acima dos sete milhões de euros para a temporada de 2022/23, mais cerca de um milhão de euros relativamente à temporada passada.

Numa reunião que decorreu sem a presença da comunicação social, o presidente, Francisco Dias da Silva, foi aclamado pelo feito histórico que foi o de liderar a equipa principal ao apuramento, pela primeira vez na sua história, para as competições europeias, nomeadamente a Conference League, através do quinto lugar na primeira divisão do futebol português.