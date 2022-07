Reforço em Barcelos: Gil Vicente apresenta substituto de Talocha

Lucas Barros oficializado este sábado.

Tal como O JOGO noticiara em primeira mão, a 5 de junho, Lucas Barros, defesa-esquerdo de 22 anos, é reforço do Gil Vicente, tendo sido oficializado este sábado, com um contrato de três épocas.

Depois da saída de Talocha para o Farense, da Liga SABSEG, e com o plantel de Ivo Vieira a contar apenas com Henrique Gomes para a posição, chega, agora, oriundo do Covilhã, do segundo escalão do futebol português, este brasileiro com formação no Botafogo (Brasil) e que, na época passada, realizou 30 partidas e assinou uma assistência.

Este é o quinto reforço da formação de Barcelos, que irá competir pela primeira vez nas competições europeias (Conference League), depois do guarda-redes, Kritciuk (Zenit), o defesa-direito, Danilo Veiga (Felgueiras), o médio-centro, Pedro Tiba (Lech Poznan) e o avançado, Ali Alipour (Marítimo).