Gil Vicente apresenta reforço para o meio-campo: "Chego no meu melhor momento"

Pedro Tiba oficializado por duas temporadas.

Pedro Tiba foi apresentado esta sexta-feira com reforço do Gil Vicente para a época 2022/23. O médio, de 33 anos, regressa a Portugal, depois de quatro temporadas no Lech Poznan (Polónia), chegando a Barcelos a custo zero e com um contrato de dois anos.

Em declarações nas redes sociais do clube, disse para o que vem: "Estive quatro anos fora, em que consegui atingir todos os objetivos com que me tinha comprometido, que era jogar nas competições europeias e consegui, também, aquilo que mais queria, que foi ser campeão. Decidi que era o momento de voltar ao meu país e o Gil parece-me o clube perfeito. Já trabalhei com o Tiago (diretor desportivo) e com o mÍster Ricardo Soares, conheço perfeitamente a forma deles trabalharem e é logico que isso pesou bastante. Também o facto de o Gil Vicente nos últimos anos ter vindo a crescer, tendo feito uma grande temporada, foi provavelmente uma das equipas a praticar melhor futebol em Portugal. Agora é desfrutar de algo muito bonito que foi conquistado".

O jogador português terminou com uma garantia: "Sinto que estou no meu melhor momento e que ainda tenho muito para dar".

Em Portugal, Tiba deu nas vistas ao serviço de Chaves, Braga, V. Setúbal, Tirsense, Limianos, Valenciano e Valdevez. Regista ainda uma experiência em Espanha (Valladolid) e outra na Grécia (Kastoria).