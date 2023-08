Gil Vicente apresenta Martim Neto, que chega do Benfica

Empréstimo válido por uma temporada

Martim Neto, médio de 20 anos, foi confirmado esta quarta-feira no Gil Vicente, por empréstimo de um ano. Aquele que é um dos mais promissores jogadores das águias, com passagens nos escalões jovens da seleção nacional e com presença no estágio de pré-época com Roger Schmidt, mostrou para o que vinha, nas primeiras declarações ao canal do clube de Barcelos.

Estou muito feliz por esta nova etapa. O Gil Vicente é um clube com muita história, com muitos adeptos e espero poder fazer uma boa época, ajudar a equipa e ter muito tempo de jogo. Foi para isso que vim para cá. Jogar e ajudar a equipa", atirou.

Por outro lado, disse ainda que o objetivo próximo é ajudar o Gil Vicente, confessou que no futuro, espera "ganhar a Liga dos Campeões e um Mundial", demonstrando, desta forma, enorme confiança nas suas capacidades.