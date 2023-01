Gil Vicente apresenta o primeiro reforço neste mercado de janeiro

Marlon tem 25 anos e cumpre a primeira experiência no futebol europeu. Joga como extremo.

Marlon, extremo brasileiro de 25 anos, contratado ao Paysandu (Brasil), foi oficializado, esta quinta-feira, pelo clube de Barcelos. Não foi inscrito a tempo de pode ser opção para a deslocação ao Casa Pia, mas, em declarações ao canal do clube, demonstrou compromisso.

"Fiquei muito feliz com o interesse do clube. Todos os jogadores brasileiros esperam jogar na Europa e em Portugal. Aquilo que posso prometer aqui no Gil Vicente é muito profissionalismo e determinação", declarou.

Em 2022 apontou 16 golos ao serviço do Paysandu.