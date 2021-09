Juan Calero, reforço do Gil Vicente

Ponta de lança colombiano Juan Calero é reforço para Ricardo Soares.

O Gil Vicente anunciou, já depois do fecho do mercado, a contratação, do ponta de lança colombiano, Juan Calero.

O ponta de lança, de 22 anos, chega a Barcelos por empréstimo de um ano. Na época passada, ao serviço dos mexicanos do Mineros Zacatecas, marcou 12 golos em 34 jogos.

Este é, assim, o 17.º reforço às ordens de Ricardo Soares, número recorde das equipas da Liga Bwin.