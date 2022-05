Gil Vicente anuncia reforço que passou pela formação do FC Porto

Danilo Veiga chega à formação comandada por Ricardo Soares proveniente do Felgueiras.

O Gil Vicente anunciou esta terça-feira Danilo Veiga, de 19 anos, como reforço. É a segunda contratação da formação comandada por Ricardo Soares neste mercado de transferências, depois de Alipour.

Danilo Veiga, que na formação passou por Estrelas de Fânzeres, Salgueiros, FC Porto, Padroense e Paços de Ferreira, chega aos gilistas proveniente do Felgueiras, da Liga 3.

"Acho que no início nem caí na realidade. Comecei a tentar informar-me com alguns amigos que jogam cá e a mensagem foi sempre boa, que éramos muito acarinhados, que era um clube trabalhador, que estava a crescer e que quer o sucesso e pessoas que tragam o sucesso. Vim cá para ajudar o Gil Vicente a fazer história e podem contar comigo até ao fim", disse aos meios de comunicação oficiais do clube.