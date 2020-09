Gil Vicente anuncia mais um reforço: "Significa muito para mim"

Central brasileiro reforça a formação de Barcelos.

Diogo Silva, central brasileiro, reforçou o Gil Vicente, da I Liga, por três épocas, confirmou esta segunda-feira o clube de Barcelos, na página oficial na rede social Facebook.

Contratado ao Ypiranga, clube que milita na série C brasileira (terceiro escalão) e pelo qual disputou 14 jogos oficiais em 2020, o futebolista, de 25 anos, mostrou-se "grato" aos minhotos por lhe darem a primeira oportunidade de jogar na Europa.

"Isto significa muito para mim. O sonho de todos os atletas, principalmente no Brasil, é o de vir para a Europa e ter sucesso. Estou grato ao Gil Vicente por me "abrir a porta'", disse, no vídeo publicado pelo clube na rede social.

Diogo Silva, que se definiu como um jogador com "velocidade" e "força", confessou estar "ansioso" por realizar o "primeiro jogo a nível europeu" e reconheceu que a presença de mais 13 elementos brasileiros no plantel "facilita" a sua integração no Gil.

Além do Ypiranga, Diogo Silva representou ainda, como sénior, Maringá, Velo Clube e Londrina, todos do Brasil.

O atacante é o 14.º reforço dos ?galos' para a temporada 2020/21, depois do guarda-redes Daniel Fuzato, dos defesas Joel Pereira, Souleymane Aw, Talocha e Tim Hall, dos médios Antoine Léautey, Kanya Fujimoto, Leandrinho, Guilherme Mantuan e Lucas Mineiro e dos avançados Boubacar Hanne, Miullen e Renan Oliveira.

O plantel gilista ia começar o campeonato às 18:30 do passado sábado, frente ao Sporting, em Lisboa, mas as autoridades de saúde adiaram o desafio, agora marcado para a semana de 12 a 16 de outubro, face aos 18 casos de covid-19 identificados no clube barcelense: 10 em jogadores, cinco na restante estrutura do futebol, incluindo o treinador principal, Rui Almeida, e três em pessoas alheias ao departamento de futebol profissional.