Gil Vicente à espera da permanência para fechar duas renovações

Rúben Fernandes e Aburjania são casos prioritários em Barcelos.

Rúben Fernandes e Aburjania são as prioridades do Gil Vicente no que toca a renovações e os respetivos processos já estão a ser tratados pela estrutura liderada pelo presidente Francisco Dias da Silva, recentemente reconduzido no cargo por mais três anos de mandato.

Com a equipa orientada por Daniel Sousa a manter-se 13 pontos acima da zona de despromoção - e ainda com um jogo a menos, tendo em conta o adiamento, para dia 5 de abril, da receção ao Sporting -, em Barcelos aguarda-se apenas pela confirmação matemática da permanência. Bem encaminhados nesse objetivo, os gilistas iniciaram as conversações com os casos prioritários, que são aqueles que estão em fim de contrato, e cuja continuidade a estrutura considera importante.

O central Rúben Fernandes, de 36 anos, que já tinha renovado no ano passado até final da atual temporada, manteve a regularidade exibicional nas quatro épocas que leva em Barcelos (25 jogos na atual). O capitão será convidado a manter-se, até porque o provável regresso de Tomás Araújo ao Benfica poderá determinar uma aposta mais forte em Né Lopes, jovem de 22 anos. E, para isso, será importante garantir no plantel, e naquela posição, um jogador com a experiência do algarvio. Já Aburjania, com 27 jogos, 14 a titular, ganhou espaço desde a chegada de Daniel Sousa, formando, com Vítor Carvalho e Fujimoto, o trio mais utilizado a meio-campo.