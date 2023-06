Francisco Dias garante: "O Gil Vicente vai ter treinador até ao final da semana"

Presidente do Gil Vicente explicou que Daniel Sousa vai assumir outro projeto e garantiu que o novo treinador dos gilistas será anunciado em breve.

O presidente do Gil Vicente garantiu esta segunda-feira que o clube irá apresentar o novo treinador "em princípio até ao final desta semana".

À margem da Assembleia Geral da Liga, que se realizou de manhã na sede, no Porto, Francisco Dias adiantou que Daniel Sousa já se pronunciou que iria para "outro projeto", não querendo, no entanto, adiantar as razões para o divórcio entre as duas partes: "Não é o momento que ache mais oportuno para falar nisso, foi um caminho diferente que entendemos que iríamos seguir, sem nada de extraordinário. É a vida normal do futebol", concluiu o dirigente.

Referir que a pré-época do clube de Barcelos arranca já daqui a uma semana, a 3 de julho.