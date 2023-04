Fran Navarro vive a pior fase da época: jejum já dura há cinco jogos

O ponta-de-lança espanhol, que é o quinto melhor marcador da Liga Bwin, com 13 finalizações, marcou o último golo no dia 26 de fevereiro, no Estádio do Dragão

Fran Navarro já leva cinco jornadas consecutivas sem marcar, atravessando a pior fase da época, igual à que viveu na última temporada.

O ponta-de-lança espanhol, que é o quinto melhor marcador da Liga Bwin, com 13 finalizações, marcou o último golo no dia 26 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no duelo contra o FC Porto, clube ao qual está apontado na próxima época.